Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,6 тысячи обращений за неделю

Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2,6 тысячи обращений за неделю. Всего помощь получили 5,5 тысячи водителей, которые попали в автомобильные аварии без пострадавших.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, участники 1129 ДТП оформили аварии в специализированных центрах, еще 505 — составили европротоколы по инструкции оператора горячей линии.

Попавших в ДТП без пострадавших водителей призывают обращаться по номеру 112.

Служба помощи работает очно и дистанционно. Оформить аварию можно в специализированном центре с 08:00 до 20:00, а также круглосуточно по телефону.