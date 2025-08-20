Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,5 тысячи заявок за неделю

За неделю служба помощи при ДТП Московской области приняла обращения от участников 2,5 тысячи аварий без пострадавших. Это на 42 случая больше, чем неделей ранее. Всего помощь получили свыше пять тысяч водителей. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Более тысячи водителям помогли оформить документы в центрах помощи при ДТП, еще 401 смог оформить европротокол. В ведомстве напомнили: если авария произошла без пострадавших, нужно выйти из машины и отойти за пределы проезжей части. Это поможет избежать повторного ДТП. После этого следует позвонить по номеру 112 и выполнить инструкции оператора.

Служба помощи при ДТП работает бесплатно. Водители могут получить консультацию по телефону круглосуточно или оформить аварию в одном из 16 центров помощи при ДТП, которые открыты ежедневно с 08:00 до 20:00.