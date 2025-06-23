Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,3 тысячи заявок за неделю

За минувшую неделю к операторам службы помощи при ДТП обратились участники 2 338 аварий без пострадавших. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья уточнили, что квалифицированную помощь оказали 4 676 водителям.

Из общего числа обратившихся 939 автомобилистов воспользовались услугами центров помощи при авариях, а 411 человек оформили «Европротоколы» при консультационной поддержке операторов горячей линии.

В ведомстве подчеркнули важность соблюдения мер безопасности после дорожно-транспортного происшествия. Водителям рекомендуют не оставаться в машине или рядом с ней на проезжей части. Необходимо выставить аварийный знак, перейти в безопасное место и позвонить по номеру 112, а затем следовать указаниям оператора.

Диспетчеры службы помощи при ДТП работают круглосуточно. При необходимости они направляют водителей в ближайшие центры помощи, где можно получить очную консультацию. В регионе функционируют 16 таких учреждений, которые открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.