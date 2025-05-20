Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,2 тысячи звонков за неделю

В Подмосковье действует служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях. За неделю на горячую линию обратились участники 2267 аварий без пострадавших.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что квалифицированную помощь оказали 4534 автомобилистам.
Участникам 876 происшествий помогли оформить документы в центрах помощи при авариях, а еще 350 человек при содействии консультантов заполнили «Европротоколы».
В случае попадания в ДТП без пострадавших водителям рекомендуют незамедлительно позвонить по номеру 112 и следовать указаниям оператора. Автомобилистам также советуют выставить знак аварийной остановки и покинуть проезжую часть.
Горячая линия службы помощи при авариях работает круглосуточно.
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