Подмосковная служба помощи при ДТП получила почти 3 тысячи заявок за неделю

Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2,6 тысячи обращений за неделю. Водители оформили аварии и составили европротоколы по инструкциям операторов.
Как рассказали в региональном Минтрансе, всего за неделю квалифицированную помощь получили 5,3 тысячи водителей, попавших в ДТП без пострадавших. Из них 1037 автомобильных аварий оформили в Центрах, участники еще 427 происшествий составили европротоколы по инструкции оператора горячей линии.
При столкновении водителям рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112. Получить консультацию также можно лично в центрах.
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