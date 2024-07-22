Подмосковная служба помощи при ДТП получила более 2,4 тысячи обращений за неделю

Фото: Минтранс Подмосковья

Подмосковная служба помощи при ДТП получила более 2,4 тысячи обращений от участников автомобильных аварий за неделю. Из них 430 человек оформили европротоколы при помощи операторов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, участники 927 ДТП получили помощь в оформлении аварии, еще 430 составили европротоколы.

Служба работает в дистанционном и очном формате. Получить помощь можно по номеру 112 или обратиться в центры в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах. Они работают с 08:00 до 20:00.

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