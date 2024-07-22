Подмосковная служба помощи при ДТП получила более 2,4 тысячи обращений за неделю
Подмосковная служба помощи при ДТП получила более 2,4 тысячи обращений от участников автомобильных аварий за неделю. Из них 430 человек оформили европротоколы при помощи операторов.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, участники 927 ДТП получили помощь в оформлении аварии, еще 430 составили европротоколы.
Служба работает в дистанционном и очном формате. Получить помощь можно по номеру 112 или обратиться в центры в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах. Они работают с 08:00 до 20:00.
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