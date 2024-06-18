Подмосковная служба помощи при ДТП получила более 140 тысяч обращений с января

Подмосковная служба помощи при ДТП получила более 140 тысяч обращений с начала года.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, служба отработала более 70 тысяч ДТП без пострадавших, которе произошли на территории региона. Их участники оформили более 10 тысяч европротоколов.

«Свыше 10 тысяч аварий помогли оформить по европротоколу, а более 27 тысяч ДТП — в 16 центрах Службы помощи. Благодаря работе Службы помощи время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с трех часов до 40 минут, что значительно снижает риск возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Алексей Гержик.

Служба дает водителям рекомендации о том, что делать в первую очередь на месте ДТП, помогает оформить европротоколы, избежать частых ошибок и консультирует по возмещению убытков через страховую компанию.

В случае автомобильной аварии жителей призывают звонить по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

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