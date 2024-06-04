Подмосковная служба помощи при ДТП получила 2,7 тысячи заявок за неделю

Служба помощи при ДТП приняла свыше 2,7 тысячи обращений от участников автомобильных аварий в Подмосковье за неделю. Из них 347 человек составили европротоколы.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, за неделю служба приняла 2790 обращений от участников ДТП. Тысяча из них получила помощь в оформлении аварии, а 347 составили европротоколы при помощи консультации операторов.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатную поддержку участников аварий. Получить консультацию можно по телефону или лично в 15 центрах в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах и других муниципалитетах.

Попавшим в ДТП водителям советуют обращаться за помощью по телефону 112 и действовать по инструкциям оператора.

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