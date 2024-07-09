Подмосковная служба помощи при ДТП получила 2,5 тысячи заявок за неделю

Участники около 2,6 тысячи автомобильных аварий обратились в подмосковную Службу помощи при ДТП за неделю. Это на 288 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в региональном Минтрансе, участники 1023 ДТП получили помощь в оформлении аварии, еще 420 составили европротоколы.

В ведомстве напомнили, что получить помощь в случае ДТП можно лично центрах в Красногорске, Королкве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах, а также дистанционно по телефону.

«Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора „горячей линии“ Службы помощи при ДТП», — добавили в министерстве.

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