Подмосковная Служба помощи при ДТП обратала более 2,7 тысячи заявок за неделю

Подмосковная служба помощи при ДТП обработала более 5,5 тысячи заявок от водителей за неделю. К специалистам обратились участники 2,7 тысячи ДТП без пострадавших. Это на 362 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в региональном Минтрансе, участники 710 автомобильных аварий получили помощь в оформлении ДТП в специализированных центрах. Остальные составили европротоколы благодаря консультации работников горячей линии.

«Осенью меняется манера вождения в связи с осадками и похолоданием, водители не должны терять бдительности и строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Если случилось так, что вы попали в ДТП без пострадавших или вынуждены остановиться из-за поломки ДТП — не оставайтесь в машине», — отметили в ведомстве.

Водителям напомнили, что при возникновении ДТП следует покинуть машину, уйти за пределы проезжей части и позвонить 112. Это поможет избежать повторного столкновения с другими автомобилями на дороге.

Получить помощь службы можно лично в 16 центрах с 08:00 до 20:00, а также круглосуточно по телефону.