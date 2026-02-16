Подмосковная служба помощи при ДТП обработала свыше 5 тысяч заявок за неделю

За минувшую неделю на горячую линию службы помощи при дорожно-транспортных происшествиях поступили обращения от участников 5 385 аварий без пострадавших. Специалисты дали разъяснения и помогли с дальнейшими действиями.

В общей сложности консультации получили 10 770 водителей.

В 2 102 случаях участникам ДТП помогли оформить документы в специализированных центрах, еще 894 происшествия водители зарегистрировали по процедуре «Европротокол» после телефонных подсказок операторов.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье представляет собой единую систему бесплатной поддержки автомобилистов: специалисты круглосуточно отвечают на звонки и консультируют дистанционно, а также принимают водителей очно в 16 профильных центрах. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и помогают оформить аварии без пострадавших.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры напомнили правила безопасности. При поломке или аварии водителям не следует оставаться в машине: сначала нужно выйти из салона, отойти от проезжей части в безопасное место, а затем позвонить по номеру 112.