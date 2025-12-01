Подмосковная служба помощи при ДТП обработала свыше 3 тысяч заявок за неделю

Часть водителей воспользовалась услугами центров помощи при ДТП, сотрудники которых помогли оформить 1166 происшествий. Еще 497 участников аварий смогли заполнить «Европротоколы» после консультаций операторов горячей линии.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры напомнили о важности соблюдения правил безопасности на дороге.

«Если у вас сломался автомобиль или вы попали в ДТП без пострадавших, не оставайтесь в машине: обязательно покиньте автомобиль и уйдите за пределы проезжей части, а когда вы будете в безопасном месте, обратитесь по номеру 112 — операторы подскажут порядок действий и окажут помощь в оформлении ДТП», — пояснили в ведомстве.

Служба работает как единая система бесплатной поддержки водителей при дорожных происшествиях. Она включает круглосуточные телефонные консультации и очное оформление аварий без пострадавших в 16 специальных центрах, которые принимают автомобилистов ежедневно с 8:00 до 20:00. Ближайшее учреждение можно уточнить у операторов.