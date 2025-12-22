Подмосковная служба помощи при ДТП обработала свыше 3 тысяч заявок за неделю

Служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях за семь дней оказала содействие 6 352 водителям. Ее услугами воспользовались участники 3 176 аварий без пострадавших, что на 196 превышает показатели, зарегистрированные неделей ранее.

Водителям, попавшим в 1 261 ДТП, помогли оформить документы в специализированных центрах помощи, а участники еще 460 аварий составили «Европротоколы» в рамках консультаций с сотрудниками горячей линии.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры напомнили автомобилистам, что при поломке машины или аварии без пострадавших необходимо покинуть салон, отойти за пределы проезжей части, набрать номер 112 и следовать указаниям операторов.

Служба помощи при ДТП круглосуточно консультирует клиентов по телефону, а также проводит оформление дорожных аварий в 16 центрах, которые работают с 8:00 до 20:00 каждый день.