Подмосковная служба помощи при ДТП обработала почти 6 тысяч заявок за неделю

За прошедшие семь дней специалисты службы помощи при дорожно-транспортных происшествиях оказали поддержку 5 776 автовладельцам. Квалифицированное содействие предоставили участникам 2 888 аварий без пострадавших — это на 300 случаев меньше, чем неделей ранее.

Оформлением документов о дорожных происшествиях непосредственно в центрах помощи при ДТП воспользовались участники 1 075 инцидентов. Еще 409 водителей составили «Европротоколы», получив консультацию по «горячей линии».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры обращают внимание на распространенную ошибку: многие водители при несерьезных авариях остаются внутри автомобиля, заполняя документы или ожидая помощи. Так поступать не следует — это небезопасно. Остановившуюся машину могут не заметить другие участники движения, что способно привести к новому столкновению.

В случае ДТП без пострадавших следует незамедлительно покинуть салон и отойти на безопасное расстояние от проезжей части. Лишь после этого необходимо позвонить по номеру 112 — диспетчеры подскажут дальнейший порядок действий.

Служба помощи при авариях в Подмосковье — это комплексная система бесплатной поддержки. Она включает как дистанционные услуги — круглосуточные консультации по телефону, так и очное сопровождение — оформление аварий без пострадавших в любом из 16 специализированных центров.

Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Адрес ближайшего учреждения подскажут операторы горячей линии.