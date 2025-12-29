Подмосковная служба помощи при ДТП обработала почти 3,5 тысячи заявок за неделю

В Московской области для удобства водителей работает служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях. На минувшей неделе к операторам обратились участники 3482 аварий без пострадавших, что на 306 больше, чем неделей ранее.

Консультационную помощь в этот период получили почти семь тысяч автомобилистов.

Более 1200 водителей оформили документы о происшествии при очной помощи специалистов в центрах помощи, а почти 500 человек составили европротоколы, воспользовавшись советами по телефону.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывают автовладельцев к максимальной осторожности на дорогах, отмечая, что перед Новым годом трафик особенно интенсивный.

В случае поломки или аварии без пострадавших необходимо немедленно покинуть автомобиль и отойти в безопасное место за пределами проезжей части. После этого следует позвонить по номеру 112 и следовать указаниям диспетчера.

Служба помощи при ДТП в Московской области — это единая система бесплатной поддержки. Она оказывает как дистанционную помощь, консультируя водителей круглосуточно по телефону, так и очную в 16 центрах. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.