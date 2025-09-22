Подмосковная служба помощи при ДТП обработала почти 3 тысячи заявок за неделю

За минувшие семь дней служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях оказала помощь 2 714 участникам аварий без пострадавших. Этот показатель на 265 случаев меньше, чем неделей ранее.

Всего помощь специалистов получили 5 428 автовладельцев.

Около тысячи водителей обратились в центры, а еще в 398 случаях консультации специалистов горячей линии позволили участникам аварий составить «Европротоколы» дистанционно.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры напомнили, что после дорожно-транспортного происшествия без пострадавших крайне важно покинуть салон автомобиля и отойти за пределы проезжей части.

После выхода из машины необходимо позвонить по номеру 112 и следовать инструкциям оператора.

Служба помощи при ДТП действует в регионе как единая бесплатная система поддержки водителей. Специалисты предоставляют как дистанционные консультации в круглосуточном режиме, так и очное сопровождение.

Для этого работают 16 специализированных центров, которые открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.