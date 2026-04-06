Подмосковная служба помощи при ДТП обработала почти 3 тысячи заявок за неделю

За минувшую неделю в Подмосковье снизилось число аварий без пострадавших. Горячая линия службы помощи при ДТП помогла участникам 2 704 таких инцидентов.

Всего поддержку получили 5 408 водителей. Специалисты консультировали автомобилистов по телефону, а также помогали с оформлением документов непосредственно в центрах помощи при ДТП, обеспечивая сопровождение на всех этапах — от первичных действий до завершения процедуры.

Служба представляет собой комплексную систему поддержки, включающую круглосуточную горячую линию и 16 офисов. Сотрудники помогают водителям сориентироваться после аварии, правильно оформить «Европротокол» и избежать типичных ошибок.

Благодаря этому удается сократить время нахождения на проезжей части и снизить риск возникновения повторных столкновений.

В ведомстве отдельно подчеркнули важность соблюдения правил безопасности: при ДТП или поломке автомобиля не следует оставаться в салоне. Водителям рекомендуют как можно быстрее покинуть проезжую часть, перейти в безопасное место и связаться со службой экстренной помощи по номеру 112. Специалисты подскажут дальнейшие действия и помогут с оформлением.

