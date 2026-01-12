Подмосковная служба помощи при ДТП обработала около 146 тысяч заявок за год

В 2025 году подмосковная служба помощи при ДТП обработала около 146 тысяч сообщений. Туда обратились более 290 тысяч водителей, рассказали в региональном Минтрансе.

«Всего во втором полугодии 2025 года в службу помощи при ДТП без пострадавших обратились участники около 77 тысяч ДТП, в первом полугодии — около 69 тысяч», — пояснили в ведомстве.

В четвертом квартале года горячая линия службы обработала около 38,5 тысячи ДТП без пострадавших. Более 14 тысяч водителей получили помощь в центрах, еще 5,8 тысячи оформили европротоколы благодаря операторам.

«Благодаря квалифицированной помощи специалистов на дорогах Подмосковья сократилось число автомобилей, попавших в ДТП и ожидающих его оформления — в 60% ДТП без пострадавших автомобили были оперативно убраны с проезжей части, что снизило продолжительность заторов, также до 70% сократилось число выездов экипажей Госавтоинспекции», — добавили в Минтрансе.

Служба оказывает помощь очно в 16 специализированных центрах, а также по телефону.

При возникновении ДТП водителей призывают покинуть проезжую часть и обратиться по номеру 112.