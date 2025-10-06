Подмосковная служба помощи при ДТП обработала более 3 тысяч заявок за неделю

За минувшие семь дней подмосковная служба при дорожно-транспортных происшествиях оказала помощь 3 105 участникам аварий без пострадавших. Это на 196 случаев больше, чем неделей ранее.

Всего консультации специалистов получили 6 210 автовладельцев.

Более тысячи водителей обратились в центры, а еще в 518 случаях специалисты горячей линии помогли участникам аварий составить «Европротоколы» дистанционно.

«Часто участники ДТП без пострадавших остаются сидеть в транспортном средстве, оформляя ДТП или дожидаясь помощь — так делать не нужно, это опасно, так как можно попасть в повторное ДТП, но последствия будут тяжелее, — отметили в подмосковном Минтрансе.

Необходимо покинуть машину, уйти за пределы проезжей части в безопасное место и только после этого позвонить по номеру 112. Оператор горячей линии сориентирует водителя по дальнейшим действиям.

Служба помощи при ДТП действует в регионе как единая бесплатная система поддержки водителей. Специалисты предоставляют как дистанционные консультации в круглосуточном режиме, так и очное сопровождение.

Для этого работают 16 специализированных центров, которые открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.