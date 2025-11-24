Подмосковная служба помощи при ДТП обработала более 3 тысяч заявок за неделю

За неделю подмосковная служба помощи при ДТП обработала заявки от участников трех тысяч автомобильных аварий. Это на 291 больше, чем неделей ранее.

Всего за неделю служба показала помощь 6,1 тысячи водителям. Участники 1,1 тысячи ДТП оформили аварии очно в специализированных центрах, еще 447 составили европротоколы после консультаций работников горячей линии.

В Минтрансе напомнили о необходимости сменить резину.

«Если у вас сломался автомобиль или вы попали в ДТП без пострадавших — не оставайтесь в машине. Покиньте автомобиль, уйдите за пределы проезжей части и только когда вы будете в безопасном месте, обратитесь по номеру 112 — операторы помогут вам и подскажут порядок действий», — отметили в ведомстве.

Получить помощь службы можно круглосуточно по телефону, а также лично в 16 центрах с 08:00 до 20:00.