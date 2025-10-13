Подмосковная служба помощи при ДТП обработала более 2,5 тысячи заявок за неделю

За прошедшую неделю специалисты подмосковной службы помощи при дорожно-транспортных происшествиях дали консультации 5 384 автовладельцам. Квалифицированную помощь получили 2 692 водителя, которые попали в аварии без пострадавших.

Сотрудники 16 специализированных центров помощи при ДТП помогли оформить документы участникам 980 аварий, а в 424 случаях автомобилисты воспользовались консультацией операторов горячей линии и смогли самостоятельно оформить «Европротоколы».

«Осенью меняется манера вождения в связи с осадками и похолоданием, водители не должны терять бдительности и строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Если случилось так, что вы попали в ДТП без пострадавших или вынуждены остановиться из-за поломки ДТП — не оставайтесь в машине. Покиньте автомобиль, уйдите за пределы проезжей части и только когда вы будете в безопасном месте, обратитесь по номеру 112 — операторы помогут вам и подскажут порядок действий», — отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Специалисты обращают особое внимание на распространенную ошибку, когда участники несерьезных аварий остаются внутри своего транспортного средства. Такой подход представляет серьезную угрозу, поскольку другие автомобилисты могут не сразу заметить машину и не успеть среагировать, что зачастую приводит к вторичному столкновению с потенциально более тяжелыми последствиями.

Служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях предлагает как дистанционные услуги, так и оформление аварий без пострадавших в одном из 16 стационарных центров, открытых ежедневно с 8:00 до 20:00.

Адрес ближайшего к месту происшествия учреждения подскажут диспетчеры.