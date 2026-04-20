Подмосковная служба помощи при ДТП обработала более 2 тысяч заявок за неделю

За неделю подмосковная Служба помощи при ДТП обработала заявки от участников 2,4 тысячи автомобильных аварий. Это на 156 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в региональном Минтрансе, всего помощь получили 4,8 тысячи водителей. Участники тысячи ДТП получили консультации в Центрах, еще 444 составили европротоколы без вызова ГАИ.

Служба помогает водителям, которые попали в аварии без пострадавших, быстро и безопасно осуществить первоочередные действия. Всего в регионе работают 16 стационарных центров и горячая линия.

При ДТП необходимо покинуть автомобиль и выйти за пределы проезжей части, после чего обратиться по номеру 112.