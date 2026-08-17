Подмосковная служба помощи при ДТП обработала более 2 тысяч заявок за неделю

За период с 7 по 13 августа Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обработала 2 390 заявок от участников дорожно-транспортных происшествий, в которых не было пострадавших. Это на 50 случаев больше, чем неделей ранее.

Специалисты оказали консультационную помощь 4 780 водителям. В 909 случаях оформление ДТП прошло в Центрах помощи. Из них 189 происшествий оформили по Европротоколу, а 97 — с помощью расписки.

Служба помощи при ДТП работает в двух форматах: по телефону «горячей линии» и в 16 центрах помощи. Благодаря ей время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сокращается с трех часов до 40 минут. Это снижает риски возникновения повторных ДТП и уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии.

Если ваш автомобиль сломался или попал в ДТП, в первую очередь необходимо покинуть салон и оказаться в безопасном месте, например, за барьерным ограждением. После этого следует обратиться за помощью по единому номеру 112.