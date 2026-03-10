Подмосковная Служба помощи при ДТП обработала 5 тысяч обращений за неделю

За неделю подмосковная Служба помощи при ДТП приняла заявки от участников 5,1 тысячи автомобильных аварий. Это на 1,8 тысячи меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в региональном Минтрансе, всего помощь получили 10,2 тысячи водителей. При этом участники 1,7 тысячи ДТП оформили аварии в физических центрах, еще 546 составили европротоколы после консультации работников горячей линии.

Водителям напомнили, что в случае ДТП следует покинуть проезжую часть, чтобы избежать повторную аварию, а затем позвонить 112. Помощь также можно получить в центрах в 16 городских округах ежедневно с 8:00 до 20:00.