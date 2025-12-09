Подмосковная служба помощи при ДТП обработала 2,8 тысячи заявок за неделю

За неделю подмосковная служба помощи при ДТП приняла заявки от 2,8 тысячи водителей, попавших в автомобильные аварии без пострадавших. Это на 230 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в региональном Минтрансе, всего помощь получили 5,7 тысячи водителей. Участники 1084 ДТП оформили аварии в очных центрах, еще 421 составили европротоколы благодаря консультации с сотрудниками горячей линии.

В ведомстве напомнили, что в случае ДТП необходимо покинуть машину и уйти за пределы проезжей части. После этого нужно обратиться по номеру 112.

Служба работает круглосуточно по телефону, а также очно в 16 специализированных центрах.