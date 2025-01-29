Подмосковная служба крови привела статистику по донорам в 2024 году

Ежегодно количество доноров крови в Подмосковье увеличивается. В прошлом году 61% добровольцев пришелся на мужчин и 39% — на женщин.
Как рассказали в подмосковном Минздраве, самой часто встречающейся в прошлом году стала вторая группа крови, на нее пришлось 35%. Затем — третья и четвертая. При этом 82% всех доноров были с положительным резус-фактором.
«Радостно отметить, что количество донаций в нашем регионе ежегодно возрастает. Мы благодарим всех доноров за то, что вы находите время прийти в Службу крови Московской области, поделиться теплом своей души, подарить улыбку и спасти человеческую жизнь», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.
По статистике большинство доноров — в возрасте от 26 до 45 лет. После них следуют жители от 46 до 60 лет, а затем — от 18 до 25 лет.
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