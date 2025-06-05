Подмосковная служба бесплатно провела газ в дом многодетной семьи в Дмитрове

Компания «Мособлгаз» провела газ в дом многодетной семьи Францевых из Дмитрова. Программа «Социальная газификация» покрыла все траты на оборудование и работу на участке. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Семья переехала в Подмосковье из Херсонской области два года назад. У Алены и Анатолия шесть детей, все живут с ними. Заявку, чтобы в дом провели газ, они подавали год назад.

«Отапливались электричеством. 30 тысяч выходило в самые морозы. Иногда и до 40 тысяч. Основной плюс, это конечно, экономия. С газом, думаю, будет тысяч 5-10. Огромная разница», — поделилась Алена Францева.

Льготы на проведение газа в дома в Подмосковье действуют уже три года. За это время мерами поддержки воспользовались почти две тысячи жителей.

«Московская область первой в России начала предоставлять льготы на „Социальную газификацию“. Вместе с правительством Московской области мы работаем над тем, чтобы снизить финансовую нагрузку и повысить доступность газа для большего количества жителей: перечень льготных категорий расширяется», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В службе добавили, что раньше подать заявку могли только семьи с пятью и более детьми. Сейчас же газ с использованием льгот проводят и с тремя. Поддержка такого рода распространяется более чем на 10 категорий граждан.

Оформить заявку на бесплатную газификацию можно на региональном портале госуслуг. В «Мособлгазе» обращают внимание, что дом и участок должны принадлежать тому, кто подает заявление.

Всего в Дмитрове специалисты подключила к газу 321 жилищ. Работы проводят еще в 212 домах.