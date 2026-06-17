Подмосковная скорая помощь приняла еще 1,2 тысячи студентов-практикантов

Подмосковная скорая помощь принимает практикантов из 12 образовательных учреждений, включая областной медколледж и другие учебные заведения. Сейчас там отрабатывают навыки более 1,2 тысячи будущих специалистов. Многие из них позже трудоустроятся в службу.

Как рассказали в региональном Минздраве, в ходе практики студенты знакомятся с работой бригад, отрабатывают навыки оказания первой помощи на симуляционном оборудовании под руководством опытных наставников, а также изучают организацию службы и современную технику.

«Подготовка медицинских кадров начинается еще во время обучения. Практика на скорой помощи позволяет студентам получить бесценный опыт работы в реальных условиях, приобрести практические навыки и познакомиться с будущей профессией», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Наставники уделяют внимание каждому практиканту. Им объясняют все нюансы работы, помогают закрепить теоретические знания на практике.

«Мы рассчитываем, что часть этих талантливых ребят останется с нами и станет надежным звеном в системе оказания экстренной медицинской помощи жителям региона», — отметил главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Егоров.

Для медиков в Подмосковье предусмотрены меры социальной поддержки. Узнать о них больше можно по ссылке.