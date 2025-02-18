Подмосковная скорая поделилась с Омском опытом внедрения цифровых систем

Сибиряки в режиме онлайн познакомились с работой Единого диспетчерского центра и отдела медицинской эвакуации Подмосковья. Их особенно заинтересовал опыт проведения дистанционных консультаций врачей для всего региона.

«Внедрение информационных технологий в работу скорой помощи служит повышению качества и эффективности медицинских услуг. Скорая Подмосковья успешно работает с цифровой телефонией. Диспетчерские пункты объединены в одну группу. Вызовы скорой медицинской помощи проходят через службу „112“, а диспетчеры проводят только опрос по медицинскому алгоритму», — прокомментировал заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи по информационно-технологическому обеспечению Максим Райков.

Подмосковные медики также поделились с омскими коллегами планами по созданию единой цифровой системы, которая объединит скорую помощь, приемные отделения и стационары. По их словам, современные технологии помогают быстрее и удобнее оказывать экстренную медицинскую помощь в регионе.