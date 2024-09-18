Подмосковная система мониторинга пожаров выявила более 40 возгораний с начала года

В Подмосковье работает центр мониторинга лесных пожаров. Это небольшое помещение, в котором собирают сигналы со 132 камер, установленных на сотовых вышках по всему Подмосковью. Особый акцент они делают на северные и восточные районы.

Искусственный интеллект анализирует видеопоток, который фиксирует дым или огонь и передает сигнал оператору. Оператор проверяет данные и принимает решение — отправить команду на место для оценки и тушения пожара. От сигнала до приказа проходит около двух минут.

«Так исторически сложилось, что наиболее горимая область — это восточная часть. Поскольку там преобладает население, а это основная причина всех лесных пожаров. Северная часть Московской области обладает большими лесными массивами и там постоянно проводится авиационное патрулирование», — прокомментировал ведущий инженер РДС Комлесхоза региона Артем Иваншин.

В регионе сейчас высокий риск пожаров — пятый класс опасности. С начала года в Подмосковье произошло 107 пожаров, более 40 из которых выявила система мониторинга. Это помогло предотвратить распространение огня. Согласно прогнозам синоптиков, пятый класс опасности сохранится до конца сентября, а пожароопасный сезон продлится до середины ноября.

«У нас есть все необходимые инструменты, чтобы точно определить территорию, точно определить потенциальную опасность и направить туда технику, также у нас на территории лесного фонда при повышенном классе пожарной опасности находятся мобильные пункты с техникой для ускоренного реагирования», — заключил Иваншин.

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