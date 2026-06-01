Подмосковная Система-112 внедрит робота-переводчика совместно с МГИМО

Подмосковная Система-112 внедряет в работу интеллектуального робота-переводчика. Он будет обрабатывать обращения на иностранных языках. Проект реализуют при участии Одинцовского филиала МГИМО.

Новая технология позволит автоматически принимать обращения по номеру 112 и распознавать речь на одном из семи языков. Информация переводится на русский и передается оператору.

Основой разработки стали нейросетевые технологии распознавания речи и машинного перевода. Ее внедрение позволит повысить скорость обработки обращений.

Преподаватели и студенты МГИМО приняли участие в тестировании робота. С их помощью смоделировали реальные сценарии вызовов.

«В ходе тестирования были собраны сотни аудиозаписей диалогов, что повысило точность работы Системы-112 и позволило подготовить робота-переводчика к эксплуатации в реальных условиях», — рассказали в ведомстве.

Внедрение новых технологий — важный этап развития системы. Он направлен на оптимизацию работы и повышение доступности вызова экстренных служб.

Подмосковная Система-112 — самая масштабная в России. В ее состав входит 517 объектов и 906 автоматизированных рабочих мест. В службе работают более 3,8 тысячи специалистов.