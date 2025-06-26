Подмосковная Система-112 приняла свыше 80 тысяч заявок о пожарах с начала года

В случае возникновения пожара на счету каждая секунда. В Московской области оперативное реагирование на возгорания обеспечивает Система-112, которая с начала года приняла свыше 80 тысяч вызовов, связанных с распространением огня.

В случае пожара главное правило — не поддаваться панике. Следует как можно скорее набрать номер экстренных служб и четко сообщить оператору, что произошло, назвать точное или примерное место возгорания, а также уточнить, есть ли пострадавшие.

Не следует вешать трубку, пока диспетчер не задаст все уточняющие вопросы.

Необходимо помнить ключевые правила поведения при пожаре. Ни в коем случае не следует открывать окна, так как приток кислорода лишь усилит пламя. Выходить из помещения надо в полусогнутом состоянии, так как внизу меньше дыма. Дышать при этом лучше через влажную ткань.

Во время возгорания нельзя пользоваться лифтом, так как он может отключиться. При эвакуации следует помочь пожилым людям, детям и тем, кому сложно передвигаться самостоятельно.

При обнаружении пожара в лесу или поле следует незамедлительно позвонить в экстренные службы.

Напомним, операторы Системы-112 работают круглосуточно без выходных.