Подмосковная Система-112 приняла свыше 2 тысяч работ на конкурс рисунков

В Подмосковье завершился прием работ на конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей». Его организовал Центр 112 при поддержке правительства региона.

Конкурс проходит уже в шестой раз и каждый год привлекает все больше участников. В этом году на рассмотрение жюри поступило более двух тысяч творческих работ от детей и подростков от пяти до 18 лет. Главная цель конкурса — научить подрастающее поколение правильно действовать в экстренной ситуации, знать, как позвонить по номеру 112 и какую помощь можно получить.

Ребята представили самые разные работы: рисунки, поделки, плакаты, альбомы, коллажи, рассказы и видеоролики, созданные как вручную, так и с помощью современных технологий. Все работы посвящены деятельности служб 112, а также полиции, МЧС, скорой помощи, газовой службы и «Антитеррора».

В сентябре жюри подведет итоги и определит победителей в разных возрастных категориях и номинациях.