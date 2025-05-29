Подмосковная Система-112 приняла свыше 100 миллионов вызовов за 10 лет

С 29 мая по 3 июня в Московской области будет действовать режим ограниченного пребывания людей в лесах. Такие меры связаны с установлением четвертого класса пожарной опасности.

В этот период категорически запрещено разводить костры в лесных массивах. Также будет действовать запрет на въезд транспортных средств.

Для контроля соблюдения ограничительных мер усилено патрулирование лесных территорий. На дежурство вышли сотрудники правоохранительных органов, МЧС и лесной охраны.

Мониторинг обстановки осуществляют и с применением современных технологий: в Подмосковье используют беспилотники, летательные аппараты, фотоловушки и камеры видеонаблюдения. Также задействована система обнаружения больших скоплений людей по данным сотовых операторов.

Власти предупреждают об ответственности за нарушения. В случае поджога, который привел к лесному пожару, виновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Штрафы достигают 60 тысяч рублей для граждан, 110 тысяч — для должностных лиц и двух миллионов рублей — для организаций

Жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности, немедленно сообщать о возгораниях по номеру 112, по возможности участвовать в тушении очагов до прибытия специалистов, а также информировать о любых случаях поджогов или захламления леса.