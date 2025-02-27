Подмосковная Система-112 приняла почти 2 миллиона вызовов с января
Более 1,9 миллиона обращений поступило от жителей и гостей Подмосковья на единый номер вызова экстренных служб «112» с начала года. Операторы ежедневно обрабатывают свыше 35 тысяч звонков.
Сотрудники Системы-112 оперативно реагируют на запросы попавших в беду людей и оказывают им всестороннюю помощь. На линии круглосуточно дежурят специалисты, в том числе психологи и лингвисты.
За помощью можно обратиться по номеру «112», позвонив или написав сообщение. Операторы также ответят в мобильном приложении «112 МО», видеопрограмме Skype или системе «Эра-Глонасс».
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