Подмосковная Система-112 приняла почти 2 миллиона вызовов с января

Более 1,9 миллиона обращений поступило от жителей и гостей Подмосковья на единый номер вызова экстренных служб «112» с начала года. Операторы ежедневно обрабатывают свыше 35 тысяч звонков.

Сотрудники Системы-112 оперативно реагируют на запросы попавших в беду людей и оказывают им всестороннюю помощь. На линии круглосуточно дежурят специалисты, в том числе психологи и лингвисты.

За помощью можно обратиться по номеру «112», позвонив или написав сообщение. Операторы также ответят в мобильном приложении «112 МО», видеопрограмме Skype или системе «Эра-Глонасс».