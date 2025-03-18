Подмосковная Система-112 приняла около 600 тысяч СМС за 8 лет

С 2017 года жители Подмосковья могут обратиться к операторам Системы-112, отправив СМС-сообщение. За это время операторы приняли и обработали примерно 600 тысяч таких заявок.

Попавшие в беду жители Московской области имеют возможность связаться со службой спасения пятью способами: по телефону, при помощи СМС, через мобильное приложение «112 МО», чат-бота в мессенджере Telegram или оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС».

Чаще всего диспетчерам поступают телефонные звонки. За весь период работы в службу спасения позвонили около 90 миллионов раз, причем 790 тысяч обращений поступили с телефонов без сим-карт.

Напомним, Система-112 была запущена в Подмосковье 1 июня 2015 года. Сейчас там работают свыше 3,8 тысячи специалистов.

Почти за десять лет диспетчеры обработали 98 миллионов вызовов.