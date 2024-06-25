Подмосковная Система-112 приняла около 2 тысяч СМС с начала года
Жители Московской области могут обратиться в Систему-112 с помощью СМС-сообщения. С начала года служба спасения приняла около двух тысяч заявлений данным способом.
В первую очередь такой способ обращения удобен для лиц с нарушением слуха и речи. Получив заявку, операторы 112 направят на помощь необходимые экстренные службы.
Напомним, всего за время существования данной функции операторы обработали около 600 тысяч СМС от жителей Подмосковья.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Сестра Обамы и ее дочь пострадали во время протестов в Кении
Еще три выпускника из Воскресенска получили по 100 баллов на ЕГЭ
Пешеходные ограждения отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья
Жители Пушкино возложили цветы к мемориалу в рамках акции памяти и скорби
Сети водоснабжения отремонтируют на трех улицах в Павловском Посаде
Начальник войск РХБЗ предупредил о планах Украины создать «грязную бомбу»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте