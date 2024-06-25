Подмосковная Система-112 приняла около 2 тысяч СМС с начала года

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Жители Московской области могут обратиться в Систему-112 с помощью СМС-сообщения. С начала года служба спасения приняла около двух тысяч заявлений данным способом.

В первую очередь такой способ обращения удобен для лиц с нарушением слуха и речи. Получив заявку, операторы 112 направят на помощь необходимые экстренные службы.

Напомним, всего за время существования данной функции операторы обработали около 600 тысяч СМС от жителей Подмосковья.

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