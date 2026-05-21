Подмосковная Система-112 приняла еще 1 млн адресованных в скорую помощь вызовов
С начала года операторы Системы-112 Подмосковья приняли уже миллион обращений, связанных с вызовом скорой медицинской помощи. Медицинские вызовы по-прежнему остаются самым массовым направлением среди всех обращений жителей и гостей региона в экстренные службы.
Каждый день специалисты службы обрабатывают тысячи звонков, требующих быстрого реагирования. Во время общения оператор уточняет обстоятельства происшествия, оценивает срочность ситуации и передает информацию бригадам скорой помощи для оперативного выезда.
По статистике, около 70% всех обращений на номер 112 в Подмосковье касаются необходимости медицинской помощи. Чаще всего жители сообщают о резком ухудшении самочувствия, проблемах с давлением, сердечно-сосудистых заболеваниях, травмах и различных несчастных случаях.
Сегодня обратиться в Систему-112 Московской области можно несколькими способами. Помимо обычного телефонного звонка доступны сообщения, чат-бот, видеочат, мобильное приложение «112 МО», а также передача сигнала через оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
В сложных ситуациях к работе дополнительно подключаются психологи и специалисты-переводчики.
Служба спасения Подмосковья функционирует круглосуточно, обеспечивая координацию работы экстренных служб и оперативное оказание помощи населению.