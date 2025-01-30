Подмосковная Система-112 приняла более 800 тысяч вызовов с начала года

Подмосковная Система-112 приняла 800 тысяч вызовов с начала января. Это на 20% меньше, чем за такой же период прошлого года. Такие показатели говорят о высокой готовности к оперативному реагированию на обращения, отметили в службе.

С начала января этого года жители чаще всего обращались в службу для вызова скорой помощи. Ей было адресовано более 310 тысяч вызовов. Еще 88 тысяч направили в ГИБДД и девять тысяч — в пожарную охрану. По всем направлениям количество обращений заметно снизилось.

С начала работы Системы-112 на линию поступило более 97 миллионов звонков.

«Важно помнить, что в случае возникновения экстренной ситуации необходимо незамедлительно обращаться в службу спасения. Операторы готовы оказать помощь и направить необходимые службы на место происшествия. Системы экстренной помощи постоянно совершенствуются, и каждый вызов — это возможность улучшить качество обслуживания и повысить уровень безопасности в регионе», — отметили в ведомстве.