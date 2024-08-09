Подмосковная Система-112 приняла более 7 миллионов вызовов с начала года

пресс-служба Системы-112 Московской области
Фото: пресс-служба Системы-112 Московской области

Операторы подмосковной Системы-112 приняли свыше 91 миллиона вызовов с 2015 года. Из них семи миллионов обращений обработали с начала года.

Как рассказали в службе, за девять лет работы в систему внедрили более 30 новых функций. Среди них — геопозиционирование, СМС-информирование и многое другое. Благодаря выработанному алгоритму оператор одновременно принимает звонок, а также вызывает и координирует экстренные службы. Такая работа позволила сократить время прибытия на место происшествие на 30 минут.

В службе также работают сурдопереводчики и операторы-лингвисты. Кроме того, жители могут получить психологическую помощь.

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