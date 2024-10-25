Подмосковная Система-112 приняла 8 тысяч заявок о пропавших в 2024 году

С 1 января в Систему-112 Московской области поступило более 8,5 тысячи обращений с просьбой найти пропавших. Из них около 7,5 тысяч касались людей, потерявшихся в городской среде, и свыше тысячи — в природной.

Среди пропавших — 800 детей и подростков до 18 лет. В таких случаях важно быстро реагировать: чем раньше начинаются поиски, тем выше шанс благополучного исхода.

Жителям Подмосковья напоминают, если они или их родственники потерялись, следует звонить на номер 112 и сообщить максимум информации о внешности, одежде и других приметах. Наличие мобильного телефона у потерявшегося помогает сократить время поиска: служба может определить его геолокацию и направить к ближайшему населенному пункту.