Подмосковная Система-112 приняла 5 тысяч вызовов через «ЭРА-ГЛОНАСС» с января

С начала года оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС» передало в Систему-112 Подмосковья свыше 5,5 тысячи автоматических уведомлений о дорожно-транспортных происшествиях. Передовая технология самостоятельно определяет место аварии и отправляет данные операторам экстренных служб.

Жители Московской области могут обратиться за помощью различными способами: позвонив по телефону, написав сообщение, отправив уведомление в мобильном приложении «112 МО» или чат-боте в Telegram.

SMS-сервис, принявший с начала года более 4,8 тысячи запросов, особенно важен для людей с нарушениями слуха и речи.

Подмосковная Система-112 остается крупнейшей в России: она включает в себя 506 объектов, 906 автоматизированных рабочих мест и объединяет более 3,8 тысячи квалифицированных специалистов.

Круглосуточная служба оперативно реагирует на все виды экстренных ситуаций, обеспечивая безопасность жителей региона.