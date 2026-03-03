Подмосковная Система-112 приняла 2,4 тысячи вызовов через «ЭРА-ГЛОНАСС» с января

В 2026 году операторы службы спасения Московской области получили более 2,4 тысячи автоматических уведомлений о дорожно-транспортных происшествиях через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Передача сигналов происходит напрямую с автомобилей, оснащенных специальным оборудованием.

Интеграцию региональной службы с федеральной платформой завершили в 2017 году. С этого времени диспетчеры приняли свыше 60 тысяч сообщений о дорожных происшествиях, поступивших в автоматическом режиме.

При аварии данные о местоположении машины и ее технических параметрах поступают оператору без участия водителя либо после нажатия кнопки SOS. В среднем информация поступает в течение 19 секунд. Такая скорость особенно важна при серьезных авариях, когда участники не могут самостоятельно связаться с экстренными службами.

По данным службы, более половины сигналов фиксируют на трассах, удаленных более чем на 30 километров от крупных населенных пунктов. В этих зонах своевременная передача координат напрямую влияет на скорость прибытия помощи. При этом около 90% уведомлений не сопровождаются дополнительными звонками от очевидцев, что делает автоматическую систему основным источником информации о происшествии.

Сегодня к платформе подключен каждый пятый автомобиль в России — в общей сложности более 13,4 миллиона транспортных средств. Кнопка SOS остается одним из самых быстрых способов сообщить о ДТП и сократить время реагирования спасательных служб.