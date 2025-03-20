Подмосковная Система-112 приняла 2 миллиона телефонных вызовов с начала года
В Подмосковье действует Система-112, операторы которой помогают жителям в экстренных ситуациях. С начала года в службу поступило более 2,1 миллиона звонков.
Попавшие в беду люди могут связаться с операторами даже в случае отсутствия сим-карты.
С января жители Московской области отправили диспетчерам примерно тысячу СМС-сообщений. Еще 1,7 тысячи человек воспользовались системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Для удобства пользователей Система-112 запустила чат-бот в мессенджере Telegram.
Желающие могут обратиться к операторам и через мобильное приложение «112 МО». С его помощью человек может отслеживать на интерактивной карте движение машины скорой помощи или службы газа.
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