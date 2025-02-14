Подмосковная Система-112 приняла 16 тысяч обращений жителей за год

Подмосковная Система-112 приняла около 37 тысяч обращений через мобильное приложение. Из них более 16 тысяч — в 2024 году.

Через мобильное приложение «112 МО» жители могут связаться с оператором путем видеозвонка, что особенно удобно для людей, у которых проблемы со слухом и речью. Кроме того, пользователи могут быстро и удобно вызвать экстренные службы, врача, а также получить данные об эвакуации машины.

В 2017 году через приложение служба получила более 500 обращений, в 2022 году — свыше двух тысяч, а в 2024 — 16 тысяч. С начала этого года операторы уже зарегистрировали порядка тысячи призывов о помощи.

«Система-112 Московской области продолжает развиваться и стремится предоставлять помощь самым удобным и доступным образом для всех категорий граждан. Внедрение новых технологий и улучшение обратной связи с населением остаются в числе приоритетов работы службы», — отметили в ведомстве.