Подмосковная Система-112 приняла 1,5 тысячи заявок о происшествиях в лесах с января

Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Фото: Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

С 2015 года в Московской области успешно работает механизм оперативного обмена данными между региональной Системой-112 и Комитетом лесного хозяйства. Это позволяет быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.

Среди наиболее частых вызовов — сообщения о возгораниях, незаконных вырубках деревьев, скоплениях мусора и потерявшихся людях.

С начала 2025 года зарегистрировали уже свыше полутора тысяч обращений, связанных с лесным хозяйством. Всего же с момента запуска системы поступило около 43 тысяч сигналов.

Летом и осенью, когда устанавливается сухая погода и начинается сезон сбора грибов, количество сообщений резко возрастает. В этот период спасатели ежедневно принимают до 30 звонков о происшествиях в лесах.

Жителей и гостей Подмосковья, заблудившихся, ставших свидетелями пожара или нарушений, призывают немедленно звонить по номеру 112. Оператор направит вызов нужной службе и определит местоположение заявителя благодаря функции геолокации.