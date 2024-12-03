Подмосковная Система-112 приняла 1,3 тыс. звонков от иностранцев за год

Операторы-лингвисты Системы-112 Московской области в этом году обработали свыше 1,3 тысячи звонков от иностранцев, нуждавшихся в помощи, на других языках. Еженедельно в Подмосковье фиксируется около 20 таких обращений, особенно часто летом и осенью.
Чаще всего иностранцы звонят в 112 для вызова полиции или скорой, но нередко обращения касаются бытовых вопросов: восстановления документов, SIM-карт или поиска транспорта. Лингвисты обеспечивают перевод и связь с нужными службами, помогая оперативно решать проблемы.
Система-112 отмечает значимость работы операторов-лингвистов, чей вклад способствует международной открытости и укреплению межкультурного взаимодействия.
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