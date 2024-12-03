Подмосковная Система-112 приняла 1,3 тыс. звонков от иностранцев за год

Операторы-лингвисты Системы-112 Московской области в этом году обработали свыше 1,3 тысячи звонков от иностранцев, нуждавшихся в помощи, на других языках. Еженедельно в Подмосковье фиксируется около 20 таких обращений, особенно часто летом и осенью.