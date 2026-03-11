Подмосковная Система-112 предупредила о высоком риске паводков

Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Фото: Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

С приходом весеннего тепла в Подмосковье начал таять снег. Специалисты Системы-112 предупреждают, что из-за рекордных снегопадов прошедшей зимой возрастают риски подтоплений.

В первую очередь это касется низин, садоводческих товариществ, а также дома в прибрежных зонах и поймах рек.

Вода может прибывать стремительно. Потоки могут повреждать дороги, мосты и фундаменты домов.

В этих условиях жителям и гостям региона необходимо соблюдать правила безопасности. Недопустимо пересекать реки вброд или на транспорте, выходить на лед или передвигаться по льдинам.

Автомобилистам следует избегать въезда в воду: уже на глубине около 30 сантиметров машину может снести течением.

Также не рекомендуется использовать воду из колодцев и родников без предварительного кипячения.

При угрозе подтопления необходимо отслеживать сообщения властей и экстренных служб, заранее очистить канавы и дренажные системы, перенести ценные вещи и продукты на верхние этажи зданий.

Документы лучше упаковать в непромокаемый чехол, подготовить запас воды, еды и лекарств минимум на три дня. В случае эвакуации важно отключить газ, электричество, закрыть окна и позаботиться о домашних питомцах.

Также необходимо надеть непромокаемую одежду, а затем, следуя указаниям спасателей, как можно быстрее покинуть опасную зону.

Если выбраться самостоятельно не удалось, нужно позвонить по номеру 112, назвать точный адрес и сообщить о находящихся рядом людях. В ожидании помощи следует подняться на чердак или крышу и подавать сигналы: днем — яркой тканью, ночью — фонарем.

После спада воды специалисты рекомендуют не пользоваться электроприборами до проверки проводки и употреблять только бутилированную или кипяченую воду.

Единый номер экстренных служб 112 работает круглосуточно и доступен для звонков даже при нулевом балансе.