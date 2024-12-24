Подмосковная Система-112 перейдет в усиленный режим работы в праздники

Система-112 Московской области будет работать в усиленном режиме в новогодние праздники. Это связано с увеличением количества чрезвычайных ситуаций в данный период.

Операторы Системы-112 Московской области будут работать круглосуточно, чтобы каждый мог оперативно получить помощь. Жители и гости Подмосковья могут обратиться в службу спасения по любым вопросам, связанным с чрезвычайными ситуациями. Все вызовы рассмотрят и передадут к исполнению.

Спасатели напоминают о простых правилах безопасности, которые помогут минимизировать несчастные случаи. Так, следует быть внимательными на дорогах, не оставлять детей без присмотра, а также не допускать переохлаждения организма.

Напомним, Система-112 Московской области готова предоставить своевременную помощь в любой чрезвычайной ситуации. Необходимо лишь позвонить по номеру 112.