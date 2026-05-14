Подмосковная Система-112 обработала свыше 1,2 млн заявок о пожарах за 10 лет

В Система-112 Московской области рассказали, что алгоритм работы службы выстроен таким образом, чтобы экстренные подразделения начинали реагирование сразу после поступления вызова. Пожарные выезжают на место еще до завершения разговора оператора с заявителем, а при наличии пострадавших одновременно направляются медики и другие службы.

Основой работы остается принцип «одного окна»: одного звонка достаточно для вызова пожарных, скорой помощи, полиции и других оперативных подразделений. Это позволяет сократить время реагирования и быстрее оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях.

По данным службы, большинство пожаров в регионе происходят из-за нарушений правил эксплуатации отопительных приборов и электрооборудования. Чаще всего возгорания фиксируют в жилом секторе, однако пожары также происходят на транспорте, складах, рынках и дачных участках. Наибольшее число вызовов традиционно приходится на весенне-летний сезон.

За время работы операторы подмосковной Системы-112 обработали более 1,2 миллиона обращений, связанных с пожарами и спасательными операциями.

Система действует уже свыше 10 лет и считается одной из крупнейших в стране. Ее работу круглосуточно обеспечивают около четырех тысяч специалистов, координирующих взаимодействие всех экстренных служб региона.